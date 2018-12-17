Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

До 100 падающих звёзд одновременно смогут увидеть жители Ростовской области

До 100 падающих звёзд одновременно смогут увидеть жители Ростовской области
Фото: Mikepalecek.com

В Ростовской области в ночь на 22 декабря метеорный поток Урсиды достигнет своего максимума. Звездопад станет последним в этом году. Он возникнет из созвездия Малой Медведицы.

Падающие звезды можно будет увидеть возле Полярной звезды, недалеко от которой расположен Северный полюс.
- Наблюдения лучше вести за городом, - рассказали в Донской астрономической обсерватории. – В городах и поселках с небольшой плотностью застройки и слабой иллюминацией можно увидеть до ста падающих звезд.

А вот большом городе будет заметно только 15 самых ярких падающих метеоров.

Метеорный поток Урсиды начался еще 17 декабря. Он продлится до 25 декабря. В этот период Земля проходит через поток частиц, оставленных кометой Туттля. Это уникальное явление, поскольку в следующий раз это небесное тело вернется к Солнцу только в августе 2021 года.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.