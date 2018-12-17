До 100 падающих звёзд одновременно смогут увидеть жители Ростовской области



Фото: Mikepalecek.com



В Ростовской области в ночь на 22 декабря метеорный поток Урсиды достигнет своего максимума. Звездопад станет последним в этом году. Он возникнет из созвездия Малой Медведицы.



Падающие звезды можно будет увидеть возле Полярной звезды, недалеко от которой расположен Северный полюс.

- Наблюдения лучше вести за городом, - рассказали в Донской астрономической обсерватории. – В городах и поселках с небольшой плотностью застройки и слабой иллюминацией можно увидеть до ста падающих звезд.



А вот большом городе будет заметно только 15 самых ярких падающих метеоров.



Метеорный поток Урсиды начался еще 17 декабря. Он продлится до 25 декабря. В этот период Земля проходит через поток частиц, оставленных кометой Туттля. Это уникальное явление, поскольку в следующий раз это небесное тело вернется к Солнцу только в августе 2021 года.