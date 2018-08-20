Дмитрий Короченский: Нужно поднимать экономику, а не заставлять людей работать до гробовой доски



Представитель предпринимательского сообщества, основатель компании «Алюма» Дмитрий Короченский считает, что повышение пенсионного возраста — лишение, по сути, законных выплат миллионов жителей страны.



Этим летом партия власти выступила с резонансным законопроектом по повышению пенсионного возраста. Ее представители единогласно заявляют, что другого выхода нет. Они утверждают, что резервы Пенсионного фонда истощаются. Если не принять этот крайне непопулярный закон (против него - 90 процентов населения страны), то скоро нечем будет платить пенсию.



Выплаты складываются из отчислений, которые платят работодатели, они зависят от фонда заработной платы, отмечает Дмитрий Короченский.



- Если не хватает денег, значит, в стране мало рабочих мест, низкие заработные платы, слабая экономика. За экономическую ситуацию в стране отвечают чиновники, депутаты, принимающие решения. Они должны взять ответственность на себя, а не перекладывать ее на плечи пожилых людей, - подчеркнул Дмитрий Короченский. - В Государственной Думе закон о повышении пенсионного возраста поддержала только «Единая Россия». Мне лично ближе позиция партии «Справедливая Россия». Ведь они не просто критикуют документ, но и предлагают реальные шаги, направленные на устранение огромной социальной несправедливости. Согласен со многими их инициативами. В частности, я считаю, что в стране надо ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Это позволит повысить доходы тех, кто получает небольшие зарплаты - в пределах 15-20 тысяч рублей в месяц. Речь идет не только об учителях, медсестрах, других бюджетниках.



Предприниматель добавил, что для многих молодых специалистов такая зарплата является «стартовой». При этом у высокопоставленных руководителей крупных предприятий такой же подоходный налог, как и у начинающего работника, — 13 процентов от дохода. Это крайне несправедливо. Нужно отменить льготы по отчислениям в Пенсионный фонд с очень высоких зарплат. Если есть деньги на многомиллионные зарплаты, то средства на отчисления в социальные фонды тоже должны быть. Однако сегодня картина неутешительная - чем богаче человек, тем меньше на него социальная нагрузка. Стоит это изменить, ведь богатства в нашей стране создают не обладатели миллиардных состояний, а миллионы простых граждан. Следовательно, и служить они должны интересам большинства, а не группе олигархов.



Тем не менее «гайки» продолжают «закручиваться». Чтобы свести концы с концами, российским пенсионерам приходиться работать и в пожилом возрасте. Идут они в основном на малооплачиваемую работу, трудятся на пол-, четверть ставки консьержками, вахтерами, уборщицами, охранниками. Доход от работы для них - лишь небольшая прибавка к пенсии. Вот вышла женщина на пенсию, получает 10-12 тысяч рублей, работает вахтером и имеет еще 10-12 тысяч. Если она перестанет получать пенсию в 55 лет, сможет ли выжить?



В России ежегодно уходят на пенсию примерно 2 миллиона человек. Треть из них продолжают работать. Если среди 55-60-летних пенсионеров работает большинство, то среди 63-65-летних - всего четверть. Именно с этого возраста теперь предлагают отправлять на пенсию.



По мнению предпринимателя, главный аргумент авторов законопроекта— пример западных стран. В развитых странах средняя продолжительность жизни на 10-12 лет больше, чем у нас. Тот, кто вышел на пенсию в 65 лет, будет получать ее как минимум 15 лет. В России же выход на пенсию в 65 означает, что человек будет получать выплату максимум шесть-семь лет. По сути, людей просто лишат пенсионных накоплений.



- Есть работа, а есть эксплуатация человека. Так вот, я глубоко убежден, что если человек вынужден работать до 65 лет, чтобы потом получать мизерную пенсию еще шесть-семь лет, то это уже эксплуатация. Я уверен, что в нашей стране нельзя повышать пенсионный возраст! - утверждает бизнесмен. - Вместо этого нужно развивать экономику, создавать для этого все условия! Чтобы малый бизнес, частная инициатива поддерживались государством. В высокоразвитых странах больше половины валового внутреннего продукта, больше половины рабочих мест, больше половины налогов платят именно небольшие предприятия. Для этого государство должно снижать налоги, убирать административные барьеры. А у нас все наоборот. Крупные корпорации занимают монопольное положение на рынке, получают сверхдоходы. Зато малому бизнесу приходится нелегко. У нас постоянно растут акцизы на топливо, ввели систему «Платон» для перевозчиков, все больше дорог становятся платными без предложения реальных альтернатив, растут тарифы на электроэнергию, подняли НДС с 18 до 20%. А проверяющие ведомства «заваливают» предпринимателей штрафами и проверками.



Дмитрий Короченский знает об этих проблемах не понаслышке. Несколько лет назад он организовал высокотехнологичное производство алюминиевых катеров для рыбалки и отдыха. Его предприятие предоставило больше 50 новых рабочих мест. Когда пришло время расширять производство, бизнесмен столкнулся с административными барьерами. Предприниматель хотел получить субсидированный кредит от государственного агентства. Несколько месяцев готовил документы: проект, бизнес-план, экономическое обоснование. И получил вежливый отказ. Причем, судя по его формулировке, никто даже не удосужился изучить предоставленные документы.



В результате ему пришлось арендовать производственные площадки, на которые он взял кредит в коммерческом банке под очень высокий процент. А это дополнительные расходы, которые включаются в цену продукции.



Серьезной проблемой также является поиск кадров. Ни средне-специальные, ни высшие учебные заведения не готовят специалистов, которые сегодня востребованы. Они не ориентированы под производство. Выпускники учебных заведений едва разбираются в новых технологиях и требованиях, потому что их обучают по старинке. И вот такой «молодой специалист», оказавшись на рынке труда, остается невостребованным. Некоторые обучаются на рабочем месте, но большинство, поняв бесполезность обучения, уходят в охранники или менеджеры.



- Я искал специалистов по всей России! Сварщиков, инженеров, технологов приглашал из Нижнего Новгорода, Самары, Санкт-Петербурга. Убеждал переехать в Ростов, снимал им квартиры. А у нас под боком - несколько технических вузов, десятки техникумов и колледжей, где якобы готовят специалистов. Это еще одно большое упущение государства. Богатства страны создаются людьми. Но для этого они должны быть хорошо подготовлены, - подчеркивает Дмитрий Короченский.