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Дмитрий Губерниев назвал гандболисток «Ростов-Дона» не только лучшими, но и красивыми: видео

Дмитрий Губерниев назвал гандболисток «Ростов-Дона» не только лучшими, но и красивыми: видео
В Калининграде состоялся медиафорум, на котором присутствовали и ростовские делегаты. В частности, Вадим Манукян посетил мероприятие, на котором пообщался со знаменитыми спортсменами, актерами и т. д. Удалось ему получить привет для гандболисток «Ростов-Дона» от Дмитрия Губерниева.

- Дмитрий Губерниев проводил свой мастер-класс в паре с олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Натальей Ищенко, - рассказал Вадим Манукян. - После встречи я с ним немного пообщался. Дмитрий через меня решил передать привет нашим гандболисткам.

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