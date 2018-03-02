Дмитрий Губерниев назвал гандболисток «Ростов-Дона» не только лучшими, но и красивыми: видео



В Калининграде состоялся медиафорум, на котором присутствовали и ростовские делегаты. В частности, Вадим Манукян посетил мероприятие, на котором пообщался со знаменитыми спортсменами, актерами и т. д. Удалось ему получить привет для гандболисток «Ростов-Дона» от Дмитрия Губерниева.



- Дмитрий Губерниев проводил свой мастер-класс в паре с олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Натальей Ищенко, - рассказал Вадим Манукян. - После встречи я с ним немного пообщался. Дмитрий через меня решил передать привет нашим гандболисткам.

