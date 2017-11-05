Авторизация

Регистрация


  • USD 58.46
  • EUR 67.77
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

Для жителей Ростовской области пообещали пересмотреть тарифы на проезд по платному участку М-4 «Дон»

Для жителей Ростовской области пообещали пересмотреть тарифы на проезд по платному участку М-4 «Дон»

Для жителей посёлков Ростовской области пообещали пересмотреть тарифы на проезд по платному участку трассы М-4 «Дон».

Об этом сообщил глава «Автодора» Сергей Кельбах во время встречи с местным населением в администрации Новобатайского сельского поселения.
- Установленный тариф рассчитан на весь, почти 30-километровый, участок. Это справедливо для транзита, но не для местных жителей, которые проезжают всего несколько километров, – отметил руководитель ведомства. - До тех пор, пока мы не решим этот вопрос в правовом поле, платность здесь введена не будет.

Напомним, плата взимается за проезд по участку трассы М-4 «Дон» с 1091 по 1119 километр с 1 октября. За каждый километр автомобилисты должны отдавать 1,5 рубля. Для жителей посёлков Азовского района такие тарифы непосильная ноша. Большинство из них ежедневно ездят на работу в Ростов, оплачивая за проезд в донскую столицу 50 рублей и столько же за дорогу обратно.

Дончане несколько раз собирали на сход, куда приглашали представителей региональных властей и «Автодора». До сих пор найти компромисс не удавалось. Чтобы быть услышанными, местные жители создали петицию в Интернете. Но они были готовы выйти и за пределы Сети, а именно перекрыть трассу М-4 «Дон».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.