Для жителей Ростовской области пообещали пересмотреть тарифы на проезд по платному участку М-4 «Дон»





Для жителей посёлков Ростовской области пообещали пересмотреть тарифы на проезд по платному участку трассы М-4 «Дон».



Об этом сообщил глава «Автодора» Сергей Кельбах во время встречи с местным населением в администрации Новобатайского сельского поселения.

- Установленный тариф рассчитан на весь, почти 30-километровый, участок. Это справедливо для транзита, но не для местных жителей, которые проезжают всего несколько километров, – отметил руководитель ведомства. - До тех пор, пока мы не решим этот вопрос в правовом поле, платность здесь введена не будет.



Напомним, плата взимается за проезд по участку трассы М-4 «Дон» с 1091 по 1119 километр с 1 октября. За каждый километр автомобилисты должны отдавать 1,5 рубля. Для жителей посёлков Азовского района такие тарифы непосильная ноша. Большинство из них ежедневно ездят на работу в Ростов, оплачивая за проезд в донскую столицу 50 рублей и столько же за дорогу обратно.



Дончане несколько раз собирали на сход, куда приглашали представителей региональных властей и «Автодора». До сих пор найти компромисс не удавалось. Чтобы быть услышанными, местные жители создали петицию в Интернете. Но они были готовы выйти и за пределы Сети, а именно перекрыть трассу М-4 «Дон».