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Для строительства дороги к новому кладбищу Ростова у собственников выкупят 10 га земли

Для строительства дороги к новому кладбищу Ростова у собственников выкупят 10 га земли

Для строительства дороги к новому городскому кладбищу Ростова у собственников выкупят 10 гектаров земли. Новая дорога пройдет по территории Аксайского и Мясниковского районов.

Выкуп земельных участков, находящихся в зоне прохождения дороги, планируется завершить в этом году. Размер компенсационных выплат будет определяться, исходя из рыночной стоимости земли.

В общей сложности под строительство дороги необходимо 18,5 га. Остальные земельные участки, находящиеся в муниципальной и федеральной собственности, будут переданы безвозмездно.

Протяженность новой двухполосной дороги составит 4,9 километра, ширина проезжей части – 6 метров. В ёе состав войдут кольцевая развязка и мост длиной 34 метра.

Из областного бюджета на строительство объекта будет выделено 294,5 млн рублей. Завершить строительство планируется в октябре 2018 года.

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