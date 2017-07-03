Для строительства дороги к новому кладбищу Ростова у собственников выкупят 10 га земли





Для строительства дороги к новому городскому кладбищу Ростова у собственников выкупят 10 гектаров земли. Новая дорога пройдет по территории Аксайского и Мясниковского районов.



Выкуп земельных участков, находящихся в зоне прохождения дороги, планируется завершить в этом году. Размер компенсационных выплат будет определяться, исходя из рыночной стоимости земли.



В общей сложности под строительство дороги необходимо 18,5 га. Остальные земельные участки, находящиеся в муниципальной и федеральной собственности, будут переданы безвозмездно.



Протяженность новой двухполосной дороги составит 4,9 километра, ширина проезжей части – 6 метров. В ёе состав войдут кольцевая развязка и мост длиной 34 метра.



Из областного бюджета на строительство объекта будет выделено 294,5 млн рублей. Завершить строительство планируется в октябре 2018 года.