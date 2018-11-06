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Для эвакуации автомобилей с Зелёного острова в Ростове привлекли паром

Для эвакуации автомобилей с Зелёного острова в Ростове привлекли паром
В Ростове для эвакуации оставшегося на отрезанном от берега Зелёном острове транспорта привлекли паром. Об этом вечером 7 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

Паром начал перевозку около шести часов вечера. На него вмещаются четыре автомобиля.
- За час эвакуировано 26 транспортных средств, - уточнили в спасательном ведомстве. - Работы продолжаются.
Ранее на противоположный берег машины перевозили два транспортёра. 6 ноября с их помощью в город было переправлено 15 автомобилей.

На месте продолжают работать 55 спасателей и 19 единиц техники.

Напомним, что Зелёный остров на реке Дон оказался отрезан от «большой земли» из-за затопления понтонного моста. ЧП произошло 4 ноября. В тот день на острове находились сотни человек. Их эвакуировали спасатели.

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