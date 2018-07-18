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Для донского Управления МВД закупят почтовые марки почти на 3 млн рублей

Для донского Управления МВД закупят почтовые марки почти на 3 млн рублей
Почти в три миллиона рублей обойдется закупка почтовых марок для донского ГУ МВД. Центр хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления Министерства внутренних дел России по Ростовской области разместило контракт на приобретение госзнаков для корреспонденции. На это потратят 2 836 400 рублей. Средства выделят из федерального бюджета.

В техническом задании заказчик указывает, что победитель аукциона предоставит почтовые марки различного номинала. Всего заказчику нужно 1,6 миллиона почтовых госзнаков.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 30 июля. Через три дня станет известен исполнитель соглашения.

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