Для донского Управления МВД закупят почтовые марки почти на 3 млн рублей



Почти в три миллиона рублей обойдется закупка почтовых марок для донского ГУ МВД. Центр хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления Министерства внутренних дел России по Ростовской области разместило контракт на приобретение госзнаков для корреспонденции. На это потратят 2 836 400 рублей. Средства выделят из федерального бюджета.



В техническом задании заказчик указывает, что победитель аукциона предоставит почтовые марки различного номинала. Всего заказчику нужно 1,6 миллиона почтовых госзнаков.



Заявки на участие в конкурсе можно подать до 30 июля. Через три дня станет известен исполнитель соглашения.