Для донского аппарата уполномоченного по правам человека арендуют три авто за 1,2 млн рублей





Три иномарки арендуют за 1,2 миллиона рублей для аппарата уполномоченного по правам человека в Ростовской области. Информацию о контракте ведомство разместило на сайте госзакупок. На аренду автомобилей из регионального бюджета потратят 1 миллион 167 тысяч рублей.



В документации отмечается, что для сотрудников аппарата нужно предоставить три машины с двигателями 2.5 и мощностью не менее 180 лошадиных сил. Ремонт машин, содержание и сервис обязан осуществлять исполнитель. Также указано, что у водителей будет ненормированный график, а в случае экстренного вызова шоферы должны прибыть на место за 10 минут.



Стоит отметить, что договор заключат с 1 апреля по 30 июня включительно. Выходит, что транспортные расходы аппарата уполномоченного по правам человека на каждый месяц составят по 400 тысяч рублей.