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Для донского аппарата уполномоченного по правам человека арендуют три авто за 1,2 млн рублей

Для донского аппарата уполномоченного по правам человека арендуют три авто за 1,2 млн рублей

Три иномарки арендуют за 1,2 миллиона рублей для аппарата уполномоченного по правам человека в Ростовской области. Информацию о контракте ведомство разместило на сайте госзакупок. На аренду автомобилей из регионального бюджета потратят 1 миллион 167 тысяч рублей.

В документации отмечается, что для сотрудников аппарата нужно предоставить три машины с двигателями 2.5 и мощностью не менее 180 лошадиных сил. Ремонт машин, содержание и сервис обязан осуществлять исполнитель. Также указано, что у водителей будет ненормированный график, а в случае экстренного вызова шоферы должны прибыть на место за 10 минут. 

Стоит отметить, что договор заключат с 1 апреля по 30 июня включительно. Выходит, что транспортные расходы аппарата уполномоченного по правам человека на каждый месяц составят по 400 тысяч рублей.

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