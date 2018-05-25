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Дизайн-проект Тетральной площади в дни ЧМ опубликовали в Сети

Дизайн-проект Тетральной площади в дни ЧМ опубликовали в Сети
В Сети появился дизайн-проект Театральной площади во время чемпионата мира по футболу. Как будет выглядеть фан-зона в дни мундиаля. Театральная площадь будет вмещать 25 тысяч человек.

Пользователи выразили мнение, что из-за «наплыва» людей, главная площадь города будет захламлена мусором.

Напомним, Театральную площадь закрыли на реконструкцию 13 мая. Там пройдут развлекательные мероприятия для гостей донской столицы. Болельщиков будут развлекать звезды российской эстрады. Сам фестиваль болельщиков обойдется более, чем в 200 миллионов рублей.

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