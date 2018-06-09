Директор Шахтинского филиала ДГТУ за год заработал больше, чем Месхи



Директор филиала ДГТУ в Шахтах за 2017 год заработал больше чем ректор Донского государственного технического университета. Доход Сергея Страданченко составил 5 164 615 рублей. При этом, доход самого ректора опорного ВУЗа на 1 миллион меньше - (4 миллиона 95 тысяч рублей).



В декларации директора филиала указано, что он владеет тремя квартирами, гаражом, земельным участком и джипом «Тойотой Ленд Крузер 150». Годовой доход его жены составляет всего 97 143 рубля.