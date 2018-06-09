Авторизация

Регистрация


  • USD 0.00
  • EUR 0.00
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Директор Шахтинского филиала ДГТУ за год заработал больше, чем Месхи

Директор Шахтинского филиала ДГТУ за год заработал больше, чем Месхи
Директор филиала ДГТУ в Шахтах за 2017 год заработал больше чем ректор Донского государственного технического университета. Доход Сергея Страданченко составил 5 164 615 рублей. При этом, доход самого ректора опорного ВУЗа на 1 миллион меньше - (4 миллиона 95 тысяч рублей).

В декларации директора филиала указано, что он владеет тремя квартирами, гаражом, земельным участком и джипом «Тойотой Ленд Крузер 150». Годовой доход его жены составляет всего 97 143 рубля.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.