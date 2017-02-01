Директор Ростовской транспортной компании, задолжавшей более 18 млн руб. за электроэнергию, покинул свой пост



Владимир Шкунденков



Директор Ростовской транспортной компании (занимается трамвайными перевозками) Владимир Шкунденков уволился по собственному желанию. Исполняющим обязанности генерального директора МУП «РТК» стал Валерий Гаркушин, сообщает Ростовский городской транспорт.



До этого Гаркушин занимал должность заместителя генерального директора предприятия. Должность руководителя компании в настоящее время вакантна.



Напомним, транспортная компания задолжала за потребленную электроэнергию поставщику – «ТНС энерго». 17 января энергетики подали иск в арбитражный суд. Первое судебное заседание по делу назначено на 9 февраля.



Ранее, компания уже приостанавливала подачу электричества, в результате чего город на время остался без рельсового транспорта. Позже между МУП «РТК» и «ТНС энерго» была достигнута договоренность о реструктуризации задолженности.

Однако о финансовых трудностях транспортной компании стало известно ещё раньше, когда водители трамваев обещали не выйти на работу, пока им не погасят задолженность по зарплате.



Фото: rostov-transport.info