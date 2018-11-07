Директор цирка, где лев напал на девочку, проведет два месяца под домашним арестом в Ростовской области



Директор шапито, где пострадала четырёхлетняя девочка, заключен под домашний арест на два месяца. Наказание он будет отбывать по месту прописки в Ростовской области.



Напомним, что 28 октября в передвижном цирке в селе Успенское Краснодарского края львица напала на маленькую девочку. Ребёнок находился рядом с сеткой, которой была огорожена арена. Когда малышка повернулась спиной к животному, оно молниеносно снесло ограждение и схватило её. С рваными ранами лица пострадавшую доставили в больницу.



В отношении директора цирка возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - сообщили в пресс-службе отдела СУ СК РФ.

За то время, пока он будет находиться под арестом, прокуратора проведет проверку условий содержания зверей в цирке и выяснит, соблюдались ли там меры безопасности.



Сам руководитель утверждает, что по правилам дрессировщик может выступать вообще без ограды, если у него в руке есть палка и хищник сидит на поводке. На данный момент директору грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. При этом может понадобиться пластическая операция, так как львица при нападении повредила ей лицевой нерв.