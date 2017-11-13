Дима Билан снял короткий видеоролик о Ростове





Певец Дима Билан под впечатлением от посещения Ростова снял небольшой видеоролик о Ростове. Донскую столицу артист посетил в рамках своего гастрольного тура.



Видео о Ростове исполнитель назвал «артхаусным гастрольным психоделиком» и опубликовал в своем Инстаграмме. Концерт Билана проходил в театре им. Горького вечером 14 ноября. Накануне певец, видимо, успел немного пройтись по городу и запечатлеть на камеру местный колорит.



В объектив звезды попали обычные горожане, рабочие, целующаяся парочка и кот. Четвероногому, к слову, в минутном ролике отведено значительное место.



На видео наложена музыкальная композиция «Татарин» российской группы «АИГЕЛ». Главный герой песни — бывший заключенный, который вышел из тюрьмы и отправляется к любимой. По пути он успел избить и ограбить несколько человек. Видимо, криминальная слава Ростова-папы, стала причиной столь экстравагантного выбора песни к клипу о городе.

Добавим, что концерт Димы Билана прошел в Ростове при полном зале с большим успехом.



