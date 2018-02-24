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ДГТУ потратит почти 2 млн рублей на обеды и кофе-брейки для гостей и участников семинаров

ДГТУ потратит почти 2 млн рублей на обеды и кофе-брейки для гостей и участников семинаров
Донской государственный университет потратит 1 миллион 900 тысяч рублей на обеды и кофе-брейки для участников конференций и семинаров. Тендер был размещен на сайте госзакупок. Указывается, что источником финансирования выступают внебюджетные средства.

В документах к конкурсу указано, что в течение четырех месяцев для гостей опорного вуза будут организованы кофе-брейки, состоящие из черного и зеленого чая, кофе, булочек, фруктов, тостов, канапе, бутербродов и кондитерских изделий. Для обедов техзадание предусматривает семь вариантов меню. Гостей ДГТУ собирается угощать свиными отбивными на косточке в льезоне, мясом по-французски, свиным эскалопом, солянкой и рассольником.

По нехитрым подсчетам получается, что в месяц на угощение ДГТУ тратит по 500 тысяч рублей.

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