ДГТУ потратит почти 2 млн рублей на обеды и кофе-брейки для гостей и участников семинаров



Донской государственный университет потратит 1 миллион 900 тысяч рублей на обеды и кофе-брейки для участников конференций и семинаров. Тендер был размещен на сайте госзакупок. Указывается, что источником финансирования выступают внебюджетные средства.



В документах к конкурсу указано, что в течение четырех месяцев для гостей опорного вуза будут организованы кофе-брейки, состоящие из черного и зеленого чая, кофе, булочек, фруктов, тостов, канапе, бутербродов и кондитерских изделий. Для обедов техзадание предусматривает семь вариантов меню. Гостей ДГТУ собирается угощать свиными отбивными на косточке в льезоне, мясом по-французски, свиным эскалопом, солянкой и рассольником.



По нехитрым подсчетам получается, что в месяц на угощение ДГТУ тратит по 500 тысяч рублей.