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Дезориентированного мужчину разыскивают в Ростове-на-Дону

Дезориентированного мужчину разыскивают в Ростове-на-Дону
Дезориентированного мужчину разыскивают в Ростове-на-Дону. О местонахождении Николая Старшикова ничего не известно более пяти дней. Мужчина ушел из дома на улице Добровольского 6 февраля и не вернулся обратно.

- Рост разыскиваемого - 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы седые, - отметили в поисковом отряде «Лиза Алерт». - В тот день на Николае были темно-синяя шапка, джинсы, куртка и черные сапоги.

Всех, кто видел ростовчанина, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52.

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