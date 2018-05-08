Девушку, припарковавшую свой «БМВ» на тротуаре в новом парке Ростова, оштрафовали





Полицейские установили личность и оштрафовали автохамку, припарковавшую свой «БМВ Х6» на тротуаре в новом парке на Левом берегу Дона.



Инцидент произошёл 6 мая. Фото брошенной на пешеходной части иномарки очевидцы опубликовали в соцсети. Факт возмутил пользователей соцсети. Ростовчане были возмущены подобным хамством. Под снимком появились сотни гневных комментариев.



Спустя несколько дней полицейским удалось установить личность автохамки. Ею оказалась 24-летняя дочь волгодонского бизнесмена - Наиля Агаева. Девушка вместе со своей подругой - «Мисс ФК «Ростов» Екатериной Нефедовой - решили посмотреть новый парк. Однако искать место на парковке представительница золотой, но невоспитанной молодежи не захотела.



За нарушение девушка заплатит штраф в размере тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

