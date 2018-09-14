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Девушки лёгкого поведения украли из ростовской гостиницы телевизор

Девушки лёгкого поведения украли из ростовской гостиницы телевизор
Фото: Mvestnik.ru
В Ростове две девушки обворовали гостиницу. Девицы вынесли из номера телевизор.

В отель молодые особы попали в компании молодого человека. С парнем они познакомились накануне и решили продолжить общение втроём в одной из гостиниц города. В номере подружки дождались пока их новый приятель уснет, после чего вынесли телевизор, завернув его в простынь.

Технику девушки сдали в ломбард, а вырученные деньги потратили. Когда сотрудники отеля обнаружили пропажу, обратились в полицию.
- По подозрению в краже полицейские задержали девушек 22 и 24 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Выяснилось, что они ростовчанки, одна из которых ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение подобного преступления.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Одна из них заключена под стражу, другая помещена под подписку о невыезде.

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