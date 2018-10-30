Девушке, напавшей на полицейских в Новочеркасске, грозит до 10 лет тюрьмы



В Новочеркасске в суд передано дело 31-летней местной жительницы, напавшей на полицейских. Она обвиняется по статье «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает DonDay Новочеркасск.



По версии следствия, ночью 1 июля девушку остановил патруль ГИБДД. Автоледи оказалась пьяна. Сотрудники ДПС стали составлять протокол. Тогда она набросилась на инспекторов с кулаками. Два сотрудника ГИБДД получили травмы головы, лица и рук. Полицейским пришлось применить спецсредства, чтобы утихомирить нарушительницу.



В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Если в суде вина жительницы Новочеркасска будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы.