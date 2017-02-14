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Девушка получила сотрясение мозга в ростовском автобусе из-за водителя-лихача

Девушка получила сотрясение мозга в ростовском автобусе из-за водителя-лихача

В Ростове 28-летняя Светлана У. получила сотрясение мозга во время поездки на автобусе №3а. Инцидент произошел 13 февраля в районе площади Карла Маркса.

Как сообщает портал DonDay, водитель устроил гонку с другим автобусом, затем резко затормозил на одной из остановок, и девушка сильно ударилась головой о поручень. Светлана не стала сразу обращаться в больницу и отправилась к себе домой. Но спустя несколько часов она почувствовала себя плохо, у нее начала болеть и кружиться голова. У ростовчанки было диагностировано сотрясение мозга.

Напомним, что 13 февраля случился другой инцидент в общественном транспорте: Пожилая женщина поскользнулась и выпала из автобуса, затем ей на ногу наехал другой автобус.

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