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Детям придумали опасную забаву в парке Революции

Детям придумали опасную забаву в парке Революции
Детям придумали опасную забаву в парке Революции. На импровизированных рингах они бьют друг друга мягкими палками.

- Это что за развлечения такие? – возмутился молодой человек. – Ничего не понимаю. Да и вообще, сами условия: ни матов, ни защиты, кроме шлема. А если кто-то упадет, кто ответственность будет нести?

В пространстве, огороженном грубо сколоченными досками, дети бьют друг друга. И несмотря на то, что на них есть шлемы, забава является опасной и жестокой. На полу не постелено никаких матов, а сам «ринг» не обит даже поролоном. То есть если один ребенок ударит другого сильнее, травм просто не избежать.

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