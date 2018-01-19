Детский омбудсмен предложила представить пермскую учительницу к награде после появления петиции ростовского блогера



Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила представить пермскую учительницу Наталью Шагулину к званию героя после появления петиции Вадима Манукяна.



21 января на странице пресс-службы Анны Кузнецовой появилось сообщение, в котором сказано, что омбудсмен отправила телеграмму на имя губернатора Пермского края Максима Решетникова. В ней детский правозащитник отметила героизм и самоотверженность Натальи Шагулиной. Также она вынесла предложение представить учительницу к государственной награде.



Отмечается, что одним из поводов послужила петиция ростовского блогера Вадима Манукяна.



- Очень рад, что на интернет-инициативы обращает внимание наша власть и сразу на них реагирует, - поделился с DonDay.ru Вадим. - Это хороший пример всем людям, которые хотят что-то изменить. Очень надеюсь, что Наталья Шагулина получит заслуженную госнаграду.



Петиция собрала более 6 тысяч подписей буквально за несколько дней. Неравнодушные люди со всей страны отмечают героизм Натальи Шагулиной и желают ей скорейшего выздоровления.