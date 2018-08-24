Десятки улиц Западного микрорайона Ростова на сутки останутся без воды





В Ростове сотни домов Западного жилого массива на сутки останутся без воды. Подача водоснабжения будет прекращена с 9 часов утра 30 августа до 9 часов утра 31 августа.



Воды не будет в домах, расположенных:

- от переулка Майкопского по улице Лесопарковой до ул. Мадояна;

- по улице Мадояна до 5-й Кольцевой;

- по 5-й Кольцевой до 3-й Баррикадной;

- по 3-й Баррикадной до Фестивальной;

- по Фестивальной до Красной;

- по Красной до Шмидта;

- по Шмидта до Крупской;

- по Крупской до Мопра;

- по Мопра до Балакирева;

- по Балакирева до Профсоюзной;

- по Профсоюзной до Ставского;

- по Ставского до С. Чебанова и Вагулевского до площади Восстания;

- от площади Восстания по Собино до переулка Рыбного;

- по переулку Рыбному до Минераловодской;

- по Минераловодской до Республиканской;

- по Республиканской до переулка Сумского;

- по переулку Сумскому до Майкопской.



Кроме того, воды не будет в домах, расположенных:

- по улице Верещагина до Профсоюзной;

- по Профсоюзной до переулка Ярославского;

- по переулку Ярославского до улицы Трудящихся;

- по улице Трудящихся до улицы Нагорной;

- по улице Нагорной до переулка Защитного;

- по переулку Защитному до Русской;

- по улице Русской до улицы Спартаковской;

- от улицы Спартаковской по переулку Сакко и Ванцетти до Рабочей площади;

- от Рабочей площади по переулку Балакирева до 3-й Кольцевой;

- по 3-й Кольцевой до площади Круглая, 1 А.



Также подача воды с пониженным давлением будет в границах Советского района.



Как сообщили в «Ростовводоканале», отключение воды связано с заменой задвижек диаметром 600 мм на ВНС «Западная» в переулке Майкопском.