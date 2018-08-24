Десятки улиц Западного микрорайона Ростова на сутки останутся без воды
В Ростове сотни домов Западного жилого массива на сутки останутся без воды. Подача водоснабжения будет прекращена с 9 часов утра 30 августа до 9 часов утра 31 августа.
Воды не будет в домах, расположенных:
- от переулка Майкопского по улице Лесопарковой до ул. Мадояна;
- по улице Мадояна до 5-й Кольцевой;
- по 5-й Кольцевой до 3-й Баррикадной;
- по 3-й Баррикадной до Фестивальной;
- по Фестивальной до Красной;
- по Красной до Шмидта;
- по Шмидта до Крупской;
- по Крупской до Мопра;
- по Мопра до Балакирева;
- по Балакирева до Профсоюзной;
- по Профсоюзной до Ставского;
- по Ставского до С. Чебанова и Вагулевского до площади Восстания;
- от площади Восстания по Собино до переулка Рыбного;
- по переулку Рыбному до Минераловодской;
- по Минераловодской до Республиканской;
- по Республиканской до переулка Сумского;
- по переулку Сумскому до Майкопской.
Кроме того, воды не будет в домах, расположенных:
- по улице Верещагина до Профсоюзной;
- по Профсоюзной до переулка Ярославского;
- по переулку Ярославского до улицы Трудящихся;
- по улице Трудящихся до улицы Нагорной;
- по улице Нагорной до переулка Защитного;
- по переулку Защитному до Русской;
- по улице Русской до улицы Спартаковской;
- от улицы Спартаковской по переулку Сакко и Ванцетти до Рабочей площади;
- от Рабочей площади по переулку Балакирева до 3-й Кольцевой;
- по 3-й Кольцевой до площади Круглая, 1 А.
Также подача воды с пониженным давлением будет в границах Советского района.
Как сообщили в «Ростовводоканале», отключение воды связано с заменой задвижек диаметром 600 мм на ВНС «Западная» в переулке Майкопском.