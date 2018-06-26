Десятки праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, ждут ростовчан на территории фан-зоны
В Ростове-на-Дону пройдут десятки мероприятий, посвященных Дню молодежи. 29 июня ростовчан и гостей города ждут интерактивные выставки, мастер-классы, показательные выступления спортсменов, различные конкурсы и флешмобы.
Мероприятия будут проходить на площадке Фестиваля болельщиков – на Театральной площади. Вечер закончится большим праздничным концертом. На сцене выступят рок-проект «Арт-Клиника», группа «В чистой атмосфере», группа Happy English, рэп-проект «СтаницияПоВстречной» и Elvira T.