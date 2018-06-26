Авторизация

Регистрация


  • USD 63.29
  • EUR 73.09
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Десятки праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, ждут ростовчан на территории фан-зоны

Десятки праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, ждут ростовчан на территории фан-зоны
В Ростове-на-Дону пройдут десятки мероприятий, посвященных Дню молодежи. 29 июня ростовчан и гостей города ждут интерактивные выставки, мастер-классы, показательные выступления спортсменов, различные конкурсы и флешмобы.

Мероприятия будут проходить на площадке Фестиваля болельщиков – на Театральной площади. Вечер закончится большим праздничным концертом. На сцене выступят рок-проект «Арт-Клиника», группа «В чистой атмосфере», группа Happy English, рэп-проект «СтаницияПоВстречной» и Elvira T.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.