Десятки домов в Ростове-на-Дону останутся без света



В донской столице 22 мая будут отключать электроэнергию. Отключения связаны с исключением аварийных ситуаций на линии.



Так, с 9 до 16 часов света не будет на улицах Школьной, 11-13; 40-й Линии, 60-84, 17-41; Тюхряева, 56-66, 61-77; в переулках Клавишном, 2-12; Агрономическом, 2-26, 1-19.



В этот же день с 10 до 14 часов электроэнергию отключат по улицам Вересаева, 2-34, 1-41; Щаденко, 1-21; в переулке Лётном, 1-5, 2-6; улицам Камо, 1-5, 2-14; Минина, 7-17, 8-18; Саранской, 9-21, 12-26; Щорса, 11-31, 14-30.



С 11 по 13 часов света не будет в с/т «Темерник», на улице Природной; улицах Верхней, Средней и Элитной. Также не будет света по улицам Нансена 101 (АЗС), 103/1 и Шеболдаева, 26 (гаражи). Отключения планируются с 13 до 16 часов.



С 9 до 16 часов не будет света в домах на улице Лермонтовской, 58а, 87, 89, 89а и в переулке Соборном, 62 и 66а.