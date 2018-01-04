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Десятки Дедов Морозов устроили парад в центре Ростова: видео

Десятки Дедов Морозов устроили парад в центре Ростова: видео
Десятки Дедов Морозов устроили парад в центре Ростова 6 января. Дедушки и Снегурочки прошлись по улице Большой Садовой с барабанной дробью и новогодними песнями.

Свое шествие Деды Морозы начали в районе Театральной площади. Возглавляемые четырьмя барабанщиками, они распевали веселые новогодние песни про елочку, Снегурочек и так далее. К параду, кстати, мог присоединиться любой желающий. Уже практически к завершению детей и их родителей было едва ли не больше, чем самих Дедов Морозов.

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