Десятки Дедов Морозов устроили парад в центре Ростова: видео



Десятки Дедов Морозов устроили парад в центре Ростова 6 января. Дедушки и Снегурочки прошлись по улице Большой Садовой с барабанной дробью и новогодними песнями.



Свое шествие Деды Морозы начали в районе Театральной площади. Возглавляемые четырьмя барабанщиками, они распевали веселые новогодние песни про елочку, Снегурочек и так далее. К параду, кстати, мог присоединиться любой желающий. Уже практически к завершению детей и их родителей было едва ли не больше, чем самих Дедов Морозов.

