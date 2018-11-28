Десять дополнительных автобусов появятся на городском маршруте в Ростове



В Ростове-на-Дону откроют маршрут № 22А. Об этом 30 ноября сообщил «Ростовский городской транспорт».



Будут введены десять автобусов большой вместимости. Они станут ходить по пути следования маршруток № 22 - до Чкаловского.



После транспортной реформы этот район остался почти без транспорта. Вместо 18 автобусов по маршруту стали курсировать десять. После огромного количества обращений граждан власти решили добавить новые автобусы.



Напомним, что из-за так называемой оптимизации транспортной сети люди стали жаловаться на отсутствие автобусов на маршрутах. Из-за проваленной «операции» губернатор стал пачками увольнять чиновников, отвечающих за транспорт.

Василий Голубев недавно снял с поста своего заместителя Владимира Крупина. Через день замглавы администрации по транспорту Евгений Лебедев сам подал в отставку.



Видимо, только такие меры могут решить транспортный вопрос.