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Десять дополнительных автобусов появятся на городском маршруте в Ростове

Десять дополнительных автобусов появятся на городском маршруте в Ростове
В Ростове-на-Дону откроют маршрут № 22А. Об этом 30 ноября сообщил «Ростовский городской транспорт».

Будут введены десять автобусов большой вместимости. Они станут ходить по пути следования маршруток № 22 - до Чкаловского.

После транспортной реформы этот район остался почти без транспорта. Вместо 18 автобусов по маршруту стали курсировать десять. После огромного количества обращений граждан власти решили добавить новые автобусы.

Напомним, что из-за так называемой оптимизации транспортной сети люди стали жаловаться на отсутствие автобусов на маршрутах. Из-за проваленной «операции» губернатор стал пачками увольнять чиновников, отвечающих за транспорт.
Василий Голубев недавно снял с поста своего заместителя Владимира Крупина. Через день замглавы администрации по транспорту Евгений Лебедев сам подал в отставку.

Видимо, только такие меры могут решить транспортный вопрос.

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