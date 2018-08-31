Депутаты из Ростовской области побывали на месте гибели главы ДНР



Депутаты из Ростовской области от партии «Справедливая Россия» побывали на месте гибели Александра Захарченко. Утром 2 сентября в Донецк к кафе «Сепар» приехали депутат Государственной Думы Российской Федерации II-VII созывов, первый заместитель руководителя фракции партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов и депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов. Эсеры возложили цветы и выразили соболезнования родным Александра Захарченко.



Проститься с главой ДНР пришли тысячи граждан. Траурная церемония проходит в Театре оперы и балета.

Напомним, Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар». Вместе с ним скончался его телохранитель. Власти ДНР уже сообщили, что предполагаемые преступники задержаны.