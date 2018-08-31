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Депутаты из Ростовской области побывали на месте гибели главы ДНР

Депутаты из Ростовской области побывали на месте гибели главы ДНР
Депутаты из Ростовской области от партии «Справедливая Россия» побывали на месте гибели Александра Захарченко. Утром 2 сентября в Донецк к кафе «Сепар» приехали депутат Государственной Думы Российской Федерации II-VII созывов, первый заместитель руководителя фракции партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов и депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов. Эсеры возложили цветы и выразили соболезнования родным Александра Захарченко.
Депутаты из Ростовской области побывали на месте гибели главы ДНР
Проститься с главой ДНР пришли тысячи граждан. Траурная церемония проходит в Театре оперы и балета.
Напомним, Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар». Вместе с ним скончался его телохранитель. Власти ДНР уже сообщили, что предполагаемые преступники задержаны.

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