Депутат Заксобрания Ростовской области досрочно сложил свои полномочия



Депутат Законодательного собрания V созыва 44-летний Арташес Арутюнянц досрочно сложил свои полномочия. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



Народный избранник покинул свой пост по собственному желанию. В 2013 году он был избран депутатом от партии «Единая Россия». За ним были закреплены Кашарский, Милютинский, Морозовский, Обливский, Советский и Тацинский районы. В 2016 году он вошел в тройку самых богатых парламентариев. Депутат отчитался о доходе в 206 млн 382 тысячи 851 рубль.



В 2017 году Арутюнянц был назначен президентом футбольного клуба «Ростов».