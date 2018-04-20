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Депутат Заксобрания Ростовской области досрочно сложил свои полномочия

Депутат Заксобрания Ростовской области досрочно сложил свои полномочия
Депутат Законодательного собрания V созыва 44-летний Арташес Арутюнянц досрочно сложил свои полномочия. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.

Народный избранник покинул свой пост по собственному желанию. В 2013 году он был избран депутатом от партии «Единая Россия». За ним были закреплены Кашарский, Милютинский, Морозовский, Обливский, Советский и Тацинский районы. В 2016 году он вошел в тройку самых богатых парламентариев. Депутат отчитался о доходе в 206 млн 382 тысячи 851 рубль.

В 2017 году Арутюнянц был назначен президентом футбольного клуба «Ростов».

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