Депутат Ростовской гордумы показал новое видео дорожного инцидента с его участием





Депутаты фракции «Единой России» в Ростовской городской Думе рассмотрели на заседании дорожный инцидент с участием своего коллеги Игоря Амураля.



Специальное заседание состоялось 10 мая. Депутаты просмотрели запись с видеорегистратора, установленного в машине народного избранника и заслушали самого участника конфликта. Игорь Амураль впервые лично высказал свою позицию касательно громкой истории, которая произошла 15 марта.



На предоставленном им видео как раз запечатлен момент, из-за которого и произошла конфликтная ситуация. На записи видно, как на улице Красноармейской стоят несколько автомобилей, ожидая возможности повернуть налево. Вторым в очереди стоит тот самый «Хендай Акцент», за ним - «Шкода», а сразу после нее - автомобиль Амураля, из которого и ведется запись. После того как загорелся зелёный, первая машина поворачивает, а «Хендай» начинает маневр по большому радиусу, за ним поворачивает «Шкода», и «Хендай» её пропускает. Когда поворот почти завершает иномарка Игоря Амураля, «Акцент» неожиданно резко двигается вперед и перегораживает ему дорогу.

- Я оказался заблокированным, - рассказал депутат. – Сзади стояли другие машины. А «Хендай» вполне мог сдать назад ровно на метр и пропустить меня. Когда он отказался сделать это, я вышел из машины с телефоном, сфотографировал номер машины и снова направился в свой автомобиль. Тут водитель «Акцента» вышел и ударил ногой в кузов моей машины. След его ноги можно отчетливо увидеть на крыле машины.



По словам Игоря Амураля, после этого он взял пистолет и снова вышел из машины. А водитель «Акцента» дважды наехал на него, после чего протаранил его автомобиль. Стычка между мужчинами продолжалась несколько секунд.

- В тесном салоне его машины было просто невозможно ударить его, нанести травму. Я боевой офицер и умею обращаться с оружием, - продолжил народный избранник. - На всех кадрах видео видно, что я ни разу не навел на этого человека оружие, несмотря на мое состояние в тот момент. Более того, в магазине оружия не было патронов. И это зафиксировано в материалах дела. Оружие я взял, чтобы показать, что я могу защититься, чтобы остудить немного его агрессию.



Завершая свою речь, Игорь Амураль добавил, что сожалеет о том, что проявил несдержанность.

- Я боевой офицер, руковожу крупным предприятием, являюсь депутатом. Наверное, в тот момент надо было сдержаться и не реагировать на провокацию.



После выступления депутата многие коллеги его поддержали, выступив в защиту.

- Нельзя считать человека виноватым только потому, что он состоятельный и депутат, - заявил депутат Игорь Иванов. – Давайте посмотрим на факты. На видео достаточно четко зафиксировано, с чего все началось, понятно, кто виновен. А то у нас получается, что его вина в том, что он депутат. Я предлагаю написать коллективное письмо в следственные органы и поддержать Игоря Борисовича.



Учитывая новую информацию, полученную из видео, и ответы самого депутата, ситуацию прокомментировала председатель городской думы - глава города Зинаида Неярохина.

- Это видео многое проясняет. И я вижу, что Игорь Борисович поступил как мужчина. Да, проявил несдержанность. Это была ответная реакция. Я еще раз хочу подчеркнуть: Игоря Амураля мы знаем как глубоко порядочного человека, он руководит крупным предприятием, - отметила председатель Думы. - Мы знаем, как много он помогает людям. Но мы депутаты. И как депутаты должны быть на порядок сдержаннее, чем обычный гражданин. Иначе такие ситуации неизбежны. Наше поведение всегда находится в поле пристального внимания.



Когда все желающие высказались, депутаты приняли решение ещё раз собраться на заседание фракции после того, как следствие примет окончательное решение по этому делу.



Напомним, несколько дней назад комиссия гордумы уже рассматривала этот вопрос. Тогда депутаты также не приняли никакого решения.