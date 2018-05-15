Депутат и бывший полицейский, устроившие разборки на дороге, оба попали под следствие





Следственное управление по Ростовской области возбудило уголовные дела в отношении обоих участников конфликта на дороге.



Как сообщалось ранее, 15 марта на перекрестке улицы Красноармейской и переулка Островского произошла ссора между двумя водителями. Один угрожал второму пистолетом, тот в ответ совершил на своего оппонента наезд. Первым оказался депутат Ростовской городской Думы Игорь Амураль, вторым - бывший сотрудник полиции Сергей Коваленко.



В отношении народного избранника возбуждено дело по статьям «Угроза убийством», «Побои» и «Умышленное повреждение чужого имущества». Второй участник конфликта обвиняется в «Умышленном причинении легкого вреда здоровью».

- Каждый из подозреваемых, отрицая свою причастность к преступлениям, выдвинул свои версии произошедшего конфликта, которые могут быть проверены только следственным путем, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. - В настоящее время по уголовным делам выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.





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Добавим, что ссору между водителями снял на камеру случайный очевидец происшествия. Позже, выступая перед своими коллегами по партии «Единая Россия», Игорь Амураль представил другое видео, снятое камерой видеорегистратора его автомобиля.