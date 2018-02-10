Депутат-единоросс, таранящий на «Порше» ворота брата, попал на видео



Депутат-единоросс, таранящий на «Порше» ворота брата, попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения, на которой депутат Законодательного собрания Ростовской области Максим Гелас таранит ворота гаража своего брата, оказалась в распоряжении DonDay.ru. Народный избранник на «Порше» пытался сломать ограждение и въехать во двор.



Как рассказал источник издания, Гелас среди ночи ломился в дом к родному брату. После публикации об инциденте некоторые СМИ опровергали факт случившегося, ссылаясь на помощника депутата Николая Сухаря. По словам ассистента, никакого «Порше» у народного избранника вовсе нет.



Тем не менее Максим Гелас мог таранить гараж не на личном авто. Однако в заявлении супруги брата депутата указано, что ворота ломал «Порше». Это видно и на записи, при этом Гелас сам управлял машиной.







Отметим, что скандал вокруг депутата-единоросса развернулся после инцидента в ночь на 7 января. Максим Гелас подъехал на дорогой иномарке к дому брата в хуторе Ленинаван и начал звонить в домофон. В это время родственники уже легли спать и решили не пускать незваного гостя. Однако Гелас не уехал, а стал сигналить на всю улицу. Разозлившись, он сел в «Порше» и принялся таранить ворота. После нескольких попыток народный избранник оставил свою затею и уехал.