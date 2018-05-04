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День Победы в Ростове: программа праздничных мероприятий

День Победы в Ростове: программа праздничных мероприятий

9 мая в Ростове пройдут десятки праздничных мероприятий. Торжества, посвящённые Дню Победы, пройдут во всех районах города.

Праздник начнётся в 9 утра в центре города. По Большой Садовой от проспекта Буденновского до Театральной площади проедет автоколонна с ветеранами Великой Отечественной войны. Вдоль дороги ветеранов будут приветствовать школьники.

Ровно в 10 утра на Театральной площади начнётся военный парад. В нём примут участие более 2,6 тыс. военнослужащих Южного военного округа и более 70 единиц современного вооружения и военной техники. Откроют парад Победы девочки-барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса. Механизированную колонну впервые в Ростове-на-Дону возглавят легендарные танкТ-34 и БМ-13 «Катюша».

Сразу после окончания парада, начнётся шествие «Бессмертного полка». Впереди поедут байкеры мотоклуба «Ночные волки». За ними проследует техника времён Великой Отечественной войны, найденная на полях сражений в Ростовской области, следом за которой пойдут участники акции. Добавим, акция «Бессмертный полк» станет одной из самой масштабной в стране. Планируется, что в ней примут участие порядка 100 тысяч человек. Напомним, что колонна участников формируется с 7:30 на площади Карла Маркса.

Мотоциклисты – участники «Бессмертного полка» сделают остановку в Покровском сквере. Там развернётся мотовыставка. Демонстрация военной техники, участвовавшей в шествии, пройдет на площадке у кинотеатра «Ростов», где можно будет сфотографироваться рядом с ней и даже посидеть внутри некоторых образцов. Там же до вечера будут угощать солдатской кашей, выступать творческие коллективы, петь военные песни.

С 11 утра до 16 часов в парке им. Горького будет проходить выставка ретро-автомобилей времён Великой Отечественной и образцов обмундирования и вооружения советских воинов.

Праздничный день завершится гала-концертом на Театральной площади, который начнётся в 18 часов.

В 22 часа ночное небо над городом раскрасит фейерверк.

В парках районов города пройдут праздничные концерты с участием творческих коллективов города.

Напомним, что 9 мая ряд центральных улиц города будет закрыт для автомобилей, а общественный транспорт изменит схему движения.

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