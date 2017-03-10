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Демонтаж «дома Бояркина» в Ростове выполнен на 60%

Демонтаж «дома Бояркина» в Ростове выполнен на 60%

Демонтаж, так называемого, «дома Бояркина» выполнен на 60%. Рабочие уже полностью разобрали одну внешнюю стену и приступили к демонтажу внутренних конструкций.

В субботу, 11 марта, ход работ проинспектировал глава администрации Ростова Виталий Кушнарёв.
- Работы идут в соответствии с нашими договорённостями, но по срокам немного не укладываемся, так как демонтаж ведётся только в дневное время, до 17-18 часов, чтобы не доставлять дискомфорт жильцам близлежащих домов, - прокомментировал Виталий Кушнарёв. – По скорректированным срокам, разборка здания должна завершиться в апреле. Что касается возведения нового строения на месте этого, по заверениям собственника, ранее оговорённые планы соблюдаются – к концу года здание должно быть построено.

Изначально предполагалось завершить демонтаж к 17 марта. Напомним, «дом Бояркина» был построен с нарушением архитектурных норм и правил. В связи с чем принято решение о полной его разборке. Об этом было объявлено 17 января во время выездного совещания с участием главы администрации. Работы начались на следующий день после совещания.

На фундаменте гиперларька будет построено новое двухэтажное здание в стиле старого Ростова. По словам главы Ростова Виталия Кушнарёва, вероятнее всего в нём будут располагаться офисы и торговые помещения.



Демонтаж «дома Бояркина» в Ростове выполнен на 60%Демонтаж «дома Бояркина» в Ростове выполнен на 60%Демонтаж «дома Бояркина» в Ростове выполнен на 60%Демонтаж «дома Бояркина» в Ростове выполнен на 60%Демонтаж «дома Бояркина» в Ростове выполнен на 60%Демонтаж «дома Бояркина» в Ростове выполнен на 60%Демонтаж «дома Бояркина» в Ростове выполнен на 60%Демонтаж «дома Бояркина» в Ростове выполнен на 60%Демонтаж «дома Бояркина» в Ростове выполнен на 60%Демонтаж «дома Бояркина» в Ростове выполнен на 60%Демонтаж «дома Бояркина» в Ростове выполнен на 60%

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