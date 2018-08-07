Дело жителя Ростовской области, выстрелившего в незнакомца у бара, передано в суд



В Ростовской области в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении 35-летнего жителя Шахт. Мужчина обвиняется в покушении на убийство.



По версии следствия, в сентябре 2017 года пьяный мужчина возле бара на улице Вахтангова выстрелил из пистолета в незнакомца. Как пояснили в донском управлении СКР, он действовал «из хулиганских побуждений». Пострадавший с огнестрельным ранение был госпитализирован. Благодаря вовремя оказанной врачами помощи, он остался жив.

Стрелявший с места преступления скрылся, избавившись от оружия. Однако вскоре он был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов».



На время расследования уголовного дела подозреваемый был заключен под стражу.

- В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в Следственном управлении по Ростовской области.