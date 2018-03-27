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Дело в отношении бывшего главного архитектора Ростова передано в суд

Дело в отношении бывшего главного архитектора Ростова передано в суд
Завершено расследование уголовного дела, главным фигурантом которого стал бывший главный архитектор Ростова Алексей Полянский. Обвинительное заключение утвердил заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.

По версии следствия, будучи в должности главного архитектора - директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова, Полянский выдал разрешения на ввод в эксплуатацию несуществующих объектов капитального строительства. На их основании ООО «Ростовский универсальный порт» в 2009-2010 годах приобрёл право на пять земельных участков на левом берегу Дона в черте города.
- В результате незаконных действий обвиняемого, город не смог получить их рыночную стоимость в размере более 88 млн рублей, - сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры РФ по ЮФО.

Ранее за эту сделку были осуждены бывший директор Департамента имущественно-земельных отношений администрации Ростова и руководитель коммерческой организации, признанный виновным в мошенничестве.

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