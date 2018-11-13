Дело «Таллий». Новое расследование в Таганроге



Телеканал ТВ-З совместно со студией «Амурские волны» запустил цикл программ «Это реальная история». Девять фильмов в документальном стиле покажут новые факты самых громких преступлений современной России.



Название «Это реальная история» ещё раз подчеркивает достоверность событий. По словам исполнительного продюсера Александра Уржанова и сценариста и режиссёра Родиона Чепеля, им хотелось обратить внимание на то, что каждая из этих историй произошла на самом деле и может случиться с любым человеком.

- В нашем проекте мы сознательно старались как можно дальше уйти от канонов жанра телевизионной криминальной драмы. Никаких закадровых голосов. Мы не даём оценок происходящему. Мы просто рассказываем историю. Вернее, мы даём возможность рассказать свою историю, свой взгляд на события нашим героям.



В одной из серий зритель увидит историю ТАНТК им. Бериева в Ростовской области. Напомним, в 2017 году несколько десятков сотрудников Таганрогского завода получили отравление таллием. Симптомы были очень странными: упадок сил, боль во всём теле, обмороки и облысение. Врачи несколько месяцев не могли поставить диагноз, пока токсикологический анализ не показал многократное превышение предельно допустимого уровня таллия в организме каждого заболевшего. Следователи быстро разобрались в том, как несколько десятков клерков могли отравиться этим редким и чрезвычайно токсичным металлом, однако официальной версии почему-то доверяют не все пострадавшие.



По делу «Таллий» до сих пор ведётся расследование. Поэтому, как считают авторы, над съемками этого фильма было легко работать. Свидетели и причастные к истории лица хотели высказаться и помочь разобраться в произошедшем.

- Люди охотно шли на контакт. Многие хотели рассказать свою версию событий. Ведь история с Таганрогом и таллием ещё не закончена - нет вердикта суда. Обычно мы рассказываем истории, которые закончены, но история с Таганрогом не закрыта. Мы покажем две точки зрения. Они могут разниться. В случае Таганрога есть официальная версия следствия, и есть версия пострадавших. Мы поставили точку на середине истории, но все ответы появятся позднее.



Кто прав, кто виноват, кто лжёт, а кто говорит правду – зрителю предстоит самому ответить на все эти вопросы и вынести окончательный вердикт. Увидеть новое расследование и узнать ранее неизвестные факты таганрогского дела можно будет уже 15 ноября в 23:00 на ТВ-3.