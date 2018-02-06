Дело о попытке продажи жителя Таганрога на органы направлено в суд





В Таганроге в суд направлено уголовное дело о попытке продажи местного жителя на органы.



Напомним, в августе 2017 года 23-летний и 51-летний подозреваемые пригласили своего 26-летнего знакомого в гостиничный номер «Конгресс-отеля Таганрог». Там, как думал таганрожец, они будут обсуждать условия перевозки автомобиля из-за границы в Россию. Молодой человек думал, что его наняли для того, чтобы перегнать автомобиль. На самом деле злоумышленники собирались продать своего знакомого на органы за 1,5 млн рублей.



Доверчивый парень даже прошёл медицинское обследование, таким якобы было условие для выполнения задания, которое ему поручили. Но о планах торговцев людьми узнали сотрудники правоохранительных органов, которые и выступили в роли покупателей.

- На время предварительного следствия по уголовному делу подозреваемые были заключены под стражу, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по статье «Торговля людьми», направлено в суд. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трёх до 10 лет.