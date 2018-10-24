Делегация Ростовской области подписала 12 соглашений с Францией





Ростовская область заключила 12 соглашений с Францией во время визита донской делегации в Париж.



Представители донского региона находились в столице Франции с 22 по 25 октября. Делегацию возглавил губернатор Василий Голубев.



В рамках визита делегация приняла участие в Международной выставке «СИАЛ-2018». Мероприятие посвящено продуктам питания и технологиям упаковки и хранения. Выставка проходила в международном выставочном центре Paris Nord Villepinte.







Дон представил продукцию ведущих предприятий агропромышленного комплекса, а также инвестиционный и экспортный потенциалы. Всего было продемонстрировано более 120 наименований продукции на экспозиции под брендом «Сделано на Дону».



Кроме этого, в российском посольстве во Франции состоялась презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала региона. По окончании презентации были подписаны французско-донские соглашения о сотрудничестве.

- Ростовская область динамично развивается, и мы уделяем большое внимание взаимовыгодным отношениям с Францией. Об этом свидетельствует рост товарооборота на 35% по итогам 2017 года. О взаимном интересе говорит и недавний визит на донскую землю посла Франции в России госпожи Сильви Берман, который состоялся в конце сентября. Госпожа Берман провела ряд встреч, в том числе с общественностью и студентами. В 2019 году мы ожидаем бизнес-миссию французских предпринимателей в Ростовскую область, - сообщил Василий Голубев на открытии сессии.







Губернатор уверен, что сотрудничество с Францией поможет укрепить уже существующие связи и дадут толчок новому взаимодействию. В общей сложности было подписано 12 соглашений между финансовыми и бизнес-структурами, а также учебными заведениями.



Кроме того, Новочеркасский музей истории донского казачества договорился о взаимодействии с Объединением памяти лейб-гвардии казачьего Его Величества полка в Париже.

- Знание истории родной земли – основа для патриотического воспитания молодых поколений. Здорово, что музеи двух стран договорились действовать вместе, дополняя друг друга и популяризуя историю казачества. Совместная научно-исследовательская деятельность, издательские проекты послужат общему делу сохранения исторической памяти, - заметил губернатор.







В музее лейб-гвардии казачьего полка также прошла церемония вручения юбилейного штандарта образца 1798 года станичному казачьему обществу «Платовское» Новочеркасского казачьего округа Всевеликого войска Донского.



За день до этого донская делегация вместе с торговым представителем России во Франции возложила цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса.



