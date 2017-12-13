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Декабрьские выходные в Ростове: афиша Rostov.ru

Декабрьские выходные в Ростове: афиша Rostov.ru
Фото: M.mirtesen.ru

До Нового года осталось всего две недели, а ростовчан все еще окружает повседневная суета. Как отвлечься от работы и не растерять остатки новогоднего настроения? Редакция Rostov.ru выбрала самые интересные мероприятия, которые стоит посетить на ближайших выходных.

Показ фильма «Новогодний переполох»

Декабрьские выходные в Ростове: афиша Rostov.ru

14 декабря в кинотеатрах Ростова состоялась премьера новой комедии «Новогодний переполох».
Наверняка вы давно не играли в снежки… А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону - отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства.

Новогодний фильм — отличный способ зарядиться атмосферой праздника.
Где: во всех кинотеатрах Ростова-на-Дону.

Спектакль «Золушка»

Декабрьские выходные в Ростове: афиша Rostov.ru

О чем мечтают девочки? Один раз взмахнуть палочкой и стать настоящей принцессой. Потерять туфельку и обрести счастье. Этой зимой любимая с детства сказка ожила на сцене Ростовского академического молодежного театра.

Где: Молодёжный театр, площадь Свободы, 3.
Когда: 16, 17 декабря в 11:00.

В случае если вы уже перешли в «режим экономии» в преддверии Нового года, не стоит оставаться все выходные дома, есть масса отличных мероприятий, которые можно посетить бесплатно.
Открытое занятие по йоге Айенгара.

Декабрьские выходные в Ростове: афиша Rostov.ru

В студии «Люди йоги» в честь 99-летия со дня рождения Шри Айенгара проводится открытое занятие.
Уже давно хотели пойти на йогу, но никак не решались? Или боитесь, что не хватит гибкости и силы? В таком случае это мероприятие для вас, поскольку данное направление йоги подходит всем, независимо от уровня их физической подготовки.

Где: проспект Будённовский, 21/50.
Когда: 16 декабря в 15:00.

Открытый урок новогоднего макияжа

Декабрьские выходные в Ростове: афиша Rostov.ru

Милые дамы, Новый год совсем скоро, а любая женщина в эту ночь мечтает быть неотразимой. Мастер макияжа Лариса Губачева проведет открытое занятие и расскажет все секреты и детали идеального новогоднего образа.
Где: «Детский Континент», переулок Казахстанский, 19 Б.
Когда: 16 декабря в 12:00.

Выставка-конкурс «АРТ-ЁЛКА-2018»

Декабрьские выходные в Ростове: афиша Rostov.ru

Если вы устали от традиционных ёлок, а гирлянды заставляют вас грустить, тогда вам необходимо посетить выставку ёлок, над созданием которых трудились молодые художники и дизайнеры из Ростова и области. Работы выполнены из стекла, бумаги, пластика и всего, на что только способно воображение творческих людей.
Где: Пушкинская, 175а, Донская государственная публичная библиотека.
Когда: 16 декабря в 16:00.

Показ фильма «В открытую»

Декабрьские выходные в Ростове: афиша Rostov.ru

«В открытую» - это фильм российского художника Никиты Nomerz, посвященный исследованию отечественного стрит-арта и граффити. В фильме приняли участие более 60 уличных художников со всей страны. Бюджет фильма собирался на чистом энтузиазме, а съемки проходили в течение шести лет, так что это определенно то, на что стоит посмотреть.
Где: Кластер С52 на Суворова, 52а.
Когда: 16 декабря в 20:00.

Воскресенье, 17 декабря

Предновогодний праздник-концерт семьи Романовых

Декабрьские выходные в Ростове: афиша Rostov.ru

Егор и Елена Романовы приглашают ростовчан на свой концерт. За прошедший год артисты посетили много городов и только сейчас вернулись в родной Ростов. Вас и ваших детей ждет не просто концерт, а целая программа с песнями и танцами, хороводами и играми.

Где: переулок Гвардейский, 11 Б.
Когда: 17 декабря в 12:00.

Сальса-вечеринки от клуба Boogaloo

Декабрьские выходные в Ростове: афиша Rostov.ru

Этим воскресным вечером пройдет открытая сальса-вечеринка от клуба Boogaloo.
Приглашаются все желающие! В начале вечера мастера сальсы проведут небольшое обучение, после чего вы сможете погрузиться в мир горячих латиноамериканских танцев. Отдыхать нужно активно, а самое главное – красиво!

Где: ул. Горького, 151, ДК «Правда».
Когда: 17 декабря в 20:00.

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