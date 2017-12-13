Декабрьские выходные в Ростове: афиша Rostov.ru



Фото: M.mirtesen.ru



До Нового года осталось всего две недели, а ростовчан все еще окружает повседневная суета. Как отвлечься от работы и не растерять остатки новогоднего настроения? Редакция Rostov.ru выбрала самые интересные мероприятия, которые стоит посетить на ближайших выходных.



Показ фильма «Новогодний переполох»







14 декабря в кинотеатрах Ростова состоялась премьера новой комедии «Новогодний переполох».

Наверняка вы давно не играли в снежки… А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону - отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства.



Новогодний фильм — отличный способ зарядиться атмосферой праздника.

Где: во всех кинотеатрах Ростова-на-Дону.



Спектакль «Золушка»







О чем мечтают девочки? Один раз взмахнуть палочкой и стать настоящей принцессой. Потерять туфельку и обрести счастье. Этой зимой любимая с детства сказка ожила на сцене Ростовского академического молодежного театра.



Где: Молодёжный театр, площадь Свободы, 3.

Когда: 16, 17 декабря в 11:00.



В случае если вы уже перешли в «режим экономии» в преддверии Нового года, не стоит оставаться все выходные дома, есть масса отличных мероприятий, которые можно посетить бесплатно.

Открытое занятие по йоге Айенгара.







В студии «Люди йоги» в честь 99-летия со дня рождения Шри Айенгара проводится открытое занятие.

Уже давно хотели пойти на йогу, но никак не решались? Или боитесь, что не хватит гибкости и силы? В таком случае это мероприятие для вас, поскольку данное направление йоги подходит всем, независимо от уровня их физической подготовки.



Где: проспект Будённовский, 21/50.

Когда: 16 декабря в 15:00.



Открытый урок новогоднего макияжа







Милые дамы, Новый год совсем скоро, а любая женщина в эту ночь мечтает быть неотразимой. Мастер макияжа Лариса Губачева проведет открытое занятие и расскажет все секреты и детали идеального новогоднего образа.

Где: «Детский Континент», переулок Казахстанский, 19 Б.

Когда: 16 декабря в 12:00.



Выставка-конкурс «АРТ-ЁЛКА-2018»







Если вы устали от традиционных ёлок, а гирлянды заставляют вас грустить, тогда вам необходимо посетить выставку ёлок, над созданием которых трудились молодые художники и дизайнеры из Ростова и области. Работы выполнены из стекла, бумаги, пластика и всего, на что только способно воображение творческих людей.

Где: Пушкинская, 175а, Донская государственная публичная библиотека.

Когда: 16 декабря в 16:00.



Показ фильма «В открытую»







«В открытую» - это фильм российского художника Никиты Nomerz, посвященный исследованию отечественного стрит-арта и граффити. В фильме приняли участие более 60 уличных художников со всей страны. Бюджет фильма собирался на чистом энтузиазме, а съемки проходили в течение шести лет, так что это определенно то, на что стоит посмотреть.

Где: Кластер С52 на Суворова, 52а.

Когда: 16 декабря в 20:00.



Воскресенье, 17 декабря



Предновогодний праздник-концерт семьи Романовых







Егор и Елена Романовы приглашают ростовчан на свой концерт. За прошедший год артисты посетили много городов и только сейчас вернулись в родной Ростов. Вас и ваших детей ждет не просто концерт, а целая программа с песнями и танцами, хороводами и играми.



Где: переулок Гвардейский, 11 Б.

Когда: 17 декабря в 12:00.



Сальса-вечеринки от клуба Boogaloo







Этим воскресным вечером пройдет открытая сальса-вечеринка от клуба Boogaloo.

Приглашаются все желающие! В начале вечера мастера сальсы проведут небольшое обучение, после чего вы сможете погрузиться в мир горячих латиноамериканских танцев. Отдыхать нужно активно, а самое главное – красиво!



Где: ул. Горького, 151, ДК «Правда».

Когда: 17 декабря в 20:00.