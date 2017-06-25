Децл снова подал иск в суд на исполнителя Басту за оскорбления в Интернете





Рэпер Децл снова подал в суд на Басту за оскорбления в Интернете. За унижения в соцсети Кирилл Толмацкий требует от ростовчанина Василия Вакуленко компенсации в 4 млн руб.



Громкая история с участием двух рэп-исполнителей получила продолжение. Несмотря на то, что предыдущий суд Баста проиграл и выплатил Децлу 50 тыс. руб. за нанесенный моральный вред, он продолжил оскорблять оппонента в Сети.



По информации телеканал «360», речь идёт о публикациях в «Твиттере» Басты, где он сравнивал прическу Децла с «шевелюрой мамонтового осла», а также утверждал, что музыкант «удивительный пример фекалий которые тонут».



В своих заявлениях Кирилл Толмацкий указывает на то, что новые записи коллеги по цеху задевают его честь и достоинство, чем причиняют ему нравственные страдания и порочат деловую репутацию. Всего Децл подал четыре иска, по каждому из которых желает получить компенсацию в размере одного миллиона рублей.



Как сообщили в Октябрьском суде Ростова, четыре исковых заявления о защите чести и достоинства поступили на рассмотрение. Чтобы решить вопрос о принятии их к производству, у суда есть пять дней.



Отметим, что знаменитый исполнитель Баста прописан в Ростове, поэтому и судебные дела рассматриваются в его родном городе.



Во время предыдущего судебного процесса Василий Вакуленко лично присутствовал на заседании, интересы Кирилла Толмацкого представлял адвокат. Конфликт между артистами разгорелся в конце августа 2016 года. Децл пожаловался на шум в клубе «Газгольдер», который мешает ему находиться в собственной квартире. В ответ Баста опубликовал несколько оскорбительных сообщений, назвав рэпера «Лохматое ЧМО».



Спорт из Интернета переместился в зал суда. Толмацкий подал иск и потребовал с Вакуленко 1 млн руб. за унизительное высказывание. В декабре 2016 года Октябрьский районный суд Ростова вынес решение о выплате Кириллу Толмацкому 50 тыс. руб. за нанесенный моральный вред. При этом, требование Децла удалить из соцсетей оскорбительные записи, осталось без удовлетворения.