Децл ответил Басте в словесном поединке, назвав ростовчанина клоуном и героинщиком



Децл ответил Басте в словесном поединке, назвав ростовчанина клоуном и героинщиком. В интервью на Ютюбе Кирилл Толмацкий рассказал о том, как он относится к Василию Вакуленко.



- Я Басту вообще не смотрю, для меня он клоун в последнее время, - отметил Децл. - На самом деле, я его уже «примадонной» называю, это уже не хип-хоп, это чисто коммерческая пошлятина. Он употреблял героин в свое время, и это, конечно, несет свои последствия, и психологические, и моральные, и физические. В мое время с такими вообще никто не общался.



По мнению Кирилла Толмацкого, артисты, занимающиеся совместным творчеством с Бастой, постепенно пропадают со сцены.



Напомним, 26 июня Децл снова подал иск в суд на ростовчанина Василия Вакуленко за оскорбления в социальных сетях. Кирилл Толмацкий требует возместить ему моральный ущерб – четыре миллиона рублей. В «Твиттере» Баста сравнивал прическу Децла с шевелюрой мамонтового осла, а после утверждал, что Толмацкий - «удивительный пример фекалий, которые тонут».