Децл «напал» на ростовчанина Басту в Сети



Децл раскритиковал ростовчанина Басту и его творческое объединение в Сети. Кирилл Толмацкий высказал свое отношение к Василию Вакуленко в микроблоге.



Рэпер пожаловался подписчикам, что Баста устроил музыкальный фестиваль возле его дома, на территории одного из московских заводов. Затем исполнитель опубликовал пост, где нелестно высказался о Вакуленко и артистах его лейбла.



- Сегодня в клоаке выступают: Матранг - задыхается после первого трека, Скриптонит - многие говорят, что он пытается делать живой звук, но слов не разобрать, T- Fest - это вообще *** знает кто, Смоки Мо - все в принципе знают, как Саша работает вживую, под руководством ******! - пишет Толмацкий.



Баста на критику артиста пока не отреагировал.



Отметим, что Вакуленко и Толмацкий враждуют с 2016 года. Баста нелестно высказался о Кирилле, что привело к крупному скандалу. Децл подал в суд на музыканта. Ростовчанина обязали выплатить истцу 350 тысяч рублей в качестве морального ущерба.