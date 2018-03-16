Дальнобойщики «застряли» в многочасовой пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области



Водители большегрузов простаивали по 10-18 часов в пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом рассказали в Ассоциации владельцев и собственников автотранспорта «Дальнобойщик» в Южном федеральном округе.



Шоферы на протяжении нескольких дней не могут нормально проехать по участку дороги в Каменском районе. Из-за ремонта в этом месте перекрыли несколько полос движения. Ситуацию осложнили плохие погодные условия. Третий день подряд на Дону идет мокрый снег, из-за которого на дорогах образуется наледь.



- На проблемном отрезке пути организовали реверсивное движение, - сообщила координатор Ассоциации Наталья Оськина. - Машины едут по одной полосе в каждую сторону. В среднем авто передвигаются со скоростью 5 км/ч. Накануне случилась небольшая авария. Однако в ожидании ГИБДД и страховщиков машины заняли полосу. В итоге движение на участке было парализовано в течение 4,5 часа.



По словам координатора, некоторые шоферы опоздали на погрузку на 18 часов.



Тем, кто уже выбрался из затора, повезло ненамного больше. Из-за многочисленных выбоин и ям на дороге шоферы могут ехать лишь с небольшой скоростью.



Примечательно, что практически все лето участок ремонтировали. Работы становились причиной серьезных пробок. Реконструкцию этого отрезка пути закончили лишь осенью. Ремонт обошелся в десятки миллионов рублей. Однако через считанные месяцы дорожники вновь появились на этом участке, что снова привело к большим заторам. При этом асфальт укладывают независимо от погоды: работы идут во время дождя, снега, при любой температуре воздуха. Вряд ли подобное покрытие будет служить долгие годы.