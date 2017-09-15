Цистерну огромных размеров транспортировали ночью по улицам Таганрога



Цистерну огромных размеров транспортировали ночью по улицам Таганрога. Конструкцию длиной несколько десятков метров, изготовленную на таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик», доставляли в порт.



За передвижением огромного деаэратора вечером 16 сентября следили десятки таганрожцев. Маршрут пролегал через улицы Тольятти, Морозова, Бабушкина. На пересечении улиц Дзержинского и Тольятти к процессу подключились электрики. Так как высота объекта, помещенного на тягач, была выше линий электропередачи, специалистам, чтобы обеспечить проход грузовика, пришлось поднимать провода.



Местные жители отмечают, что транспортировка такого крупногабаритного груза для города - редкость. Поэтому прохожие останавливались, чтобы понаблюдать за процессом. При этом испытать неудобство пришлось автомобилистам. Из-за маленькой скорости движения тягача, примерно 3 км/ч, и его огромных размеров на некоторых улицах образовались пробки.



Некоторые таганрожцы предположили, что деаэратор, изготовленный в Таганроге, направляется на строящуюся вьетнамскую ТЭС, с которой у завода заключен контракт.







Деаэратор - техническое устройство, реализующее процесс деаэрации жидкости (обычно воды или жидкого топлива), то есть её очистки от присутствующих в ней нежелательных газовых примесей. На многих электрических станциях и котельных также играет роль бака запаса питательной воды для паровых котлов или подпитки теплосети.



