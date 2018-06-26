Чугунное пушечное ядро нашли археологи в Ростове



Пушечное ядро нашли в «золотоордынском слое».



Крупные военные баталии, какими были осада русской армией турецкого Азова в 1695-м и 1736 году, оставили в земле многочисленные следы. Спустя столетия археологи продолжают находить в городе свидетельства сражений, порой в самых неожиданных местах.



Во время раскопок на улице Мира 27 июня археологи нашли чугунное пушечное ядро. Снаряд находился в «золотоордынском слое», то есть в слое земли, содержащем остатки поселения периода Золотой Орды. Позже, в 14 веке, на этом месте расположилась купеческая усадьба.

- Мы уже не узнаем, как ядро оказалось на расстоянии более километра от позиций русской артиллерии, - рассказал старший научный сотрудник Азовского музея-заповедника Михаил Гончаров. - Может быть, это был случайный выстрел или русские солдаты использовали его не по прямому назначению.





Пушечный чугунный снаряд датируется 18 веком.



По словам археолога, если бы подобную находку сделали вблизи крепостного вала, порта или прилегающих районов, это было бы достаточно рядовым событием. В данном случае встретить в этом районе снаряд 18 века было неожиданно.



Напомним, недавно на улице Тургенева археологи нашли братское захоронение русских солдат. По данным учёных, воины погибли не на поле битвы, а от эпидемии.





Снаряды, найденные в Азове, в музейной экспозиции.