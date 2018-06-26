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Чугунное пушечное ядро нашли археологи в Ростове

Чугунное пушечное ядро нашли археологи в Ростове
Пушечное ядро нашли в «золотоордынском слое».

Крупные военные баталии, какими были осада русской армией турецкого Азова в 1695-м и 1736 году, оставили в земле многочисленные следы. Спустя столетия археологи продолжают находить в городе свидетельства сражений, порой в самых неожиданных местах.

Во время раскопок на улице Мира 27 июня археологи нашли чугунное пушечное ядро. Снаряд находился в «золотоордынском слое», то есть в слое земли, содержащем остатки поселения периода Золотой Орды. Позже, в 14 веке, на этом месте расположилась купеческая усадьба.
- Мы уже не узнаем, как ядро оказалось на расстоянии более километра от позиций русской артиллерии, - рассказал старший научный сотрудник Азовского музея-заповедника Михаил Гончаров. - Может быть, это был случайный выстрел или русские солдаты использовали его не по прямому назначению.

Чугунное пушечное ядро нашли археологи в Ростове
Пушечный чугунный снаряд датируется 18 веком.

По словам археолога, если бы подобную находку сделали вблизи крепостного вала, порта или прилегающих районов, это было бы достаточно рядовым событием. В данном случае встретить в этом районе снаряд 18 века было неожиданно.

Напомним, недавно на улице Тургенева археологи нашли братское захоронение русских солдат. По данным учёных, воины погибли не на поле битвы, а от эпидемии.

Чугунное пушечное ядро нашли археологи в Ростове
Снаряды, найденные в Азове, в музейной экспозиции.

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