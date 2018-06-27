Что должны знать родители, чтобы обезопасить своих детей в летний период?



Во время летних каникул большинство детей остаются без присмотра взрослых. Предоставленные сами себе, они часто гуляют возле дорог, забираются на возвышенности, без разрешения родителей идут к водоемам, поэтому чтобы обезопасить молодое поколение от несчастных случаев, в образовательных учреждениях проводят классные часы с родителями, информируя их о рисках, связанных с детской смертностью, их причинах, типах и способах предупреждения.



Как рассказала министр образования Ростовской области Лариса Балина, чаще всего дети получают травмы в результате неосторожного обращения с огнем, падений, отравлений, аварий, а также поражения электрическим током, поэтому каждый родитель должен объяснить своему ребенку, как следует себя вести в местах повышенной опасности.



- Долг каждого взрослого - предотвратить беду, даже если она угрожает чужому ребенку, - подчеркивает Лариса Балина. - Каждый родитель несет персональную ответственность за воспитание и обучение своих детей, обеспечение контроля за их досугом во время каникул.



Взрослые должны поговорить со своим чадом о том, чего не следует делать во время пребывания на улице и дома без их присмотра. Порой бывает важно рассказать ребенку о нескольких несчастных случаях и предложить ему самому разобраться в причинах этого. Он должен понять, как можно было бы в данной ситуации избежать опасности.



А для того чтобы проинформировать самих родителей, были созданы специальные рекомендации по предупреждению несчастных случаев. Ознакомиться с ними должен каждый взрослый. Каждый родитель должен запретить своему чаду гулять в опасных для жизни и здоровья местах, а лучше отдать его на какие-нибудь кружки, чтобы он всегда был под присмотром. Однако не стоит закрывать детей дома вплоть до прихода взрослых. Лучше объяснить им все риски, научить мерам безопасности и постоянно контролировать по телефону.



- Чтобы всегда знать, где и с кем моя дочь, я купила ей специальные часы, - поделилась Ольга А. – Там встроена функция навигатора и возможности телефонного звонка, поэтому я всегда знаю, где она. К тому же я очень много разговариваю с ней, прошу быть аккуратной и не гулять в опасных местах.



Образовательные учреждения также активно участвуют в обеспечении безопасности молодежи. На базах детских площадок, летних школьных лагерей, туристических походов с детьми проходят тематические занятия. Таким образом школьники не только всегда находятся под наблюдением взрослых, но и получают колоссальный заряд энергии на весь будущий учебный год.