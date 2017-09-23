ЧС муниципального уровня прогнозируются в Ростовской области из-за ветрового сгона воды



Чрезвычайные ситуации муниципального уровня прогнозируются в Ростовской области из-за ветрового сгона воды.



Сильный ветер ожидается в регионе 27 и 28 сентября. В связи с этим в устье Дона продолжится ветровой сгон воды с достижением опасной отметки у Азова, а также на участке от Аксая до Ростова. Уровни воды окажутся значительно ниже неблагоприятных отметок.

- Существует вероятность чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с нарушением в работе судоходства, портов, повреждением судов и плавсредств, посадкой судов на мель, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Кроме того, понижение уровня воды в водоёмах области может привести к ограничению водоснабжения населённых пунктов.