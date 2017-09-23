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ЧС муниципального уровня прогнозируются в Ростовской области из-за ветрового сгона воды

ЧС муниципального уровня прогнозируются в Ростовской области из-за ветрового сгона воды
Чрезвычайные ситуации муниципального уровня прогнозируются в Ростовской области из-за ветрового сгона воды.

Сильный ветер ожидается в регионе 27 и 28 сентября. В связи с этим в устье Дона продолжится ветровой сгон воды с достижением опасной отметки у Азова, а также на участке от Аксая до Ростова. Уровни воды окажутся значительно ниже неблагоприятных отметок.
- Существует вероятность чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с нарушением в работе судоходства, портов, повреждением судов и плавсредств, посадкой судов на мель, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Кроме того, понижение уровня воды в водоёмах области может привести к ограничению водоснабжения населённых пунктов.

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