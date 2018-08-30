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Чрезвычайная пожароопасность и усиление ветра прогнозируются в Ростове в ближайшие дни

Чрезвычайная пожароопасность и усиление ветра прогнозируются в Ростове в ближайшие дни
Фото: Krasnodar-news.net
Пожароопасная обстановка сохранится в Ростове ещё несколько дней. Ситуацию усугубит усиление ветра.

По данным ростовского Гидрометцентра, до 4 сентября на Дону будет преобладать жаркая и сухая погода. Осадков в ближайшие дни не прогнозируется. Однако ожидается усиление ветра. В связи с этим в донской столице сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности. Спасатели напоминают, что в этот период запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.
- В таких условиях к масштабному возгоранию может привести брошенный из окна окурок или тлеющие угли костра, - отметили в Управлении ГО и ЧС Ростова.

Напомним, что на этой неделе в Кумженской роще произошёл крупный ландшафтный пожар. Площадь возгорания составила 10 гектаров. А в Новочеркасске огонь охватил территорию в 3,5 гектара. Пламя вплотную подобралось к жилым домам.

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