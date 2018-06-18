ЧП с самолетом, перевозившим в Ростов игроков Саудовской Аравии, прокомментировали в Минтрансе



Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал, как в ведомстве отреагировали на возгорание в донской столице лайнера с футболистами Саудовской Аравии на борту. Об этом он сообщил на пресс-конференции 21 июня.



- Наша оценка по отношению перелета команды достаточно спокойная, - прокомментировал Евгений Дитрих. - Мы в курсе этой ситуации, она разбирается.



Также он добавил, что происшествие получило статус авиационного инцидента. Он рассматривается в том порядке, который предусмотрен международными стандартами и правилами авиации. На выяснение причин уйдет от 10 дней до 1,5 месяца.



Ранее стало известно, что случай произошел из-за залетевшей в двигатель птицы.



Напомним, инцидент случился 18 июня примерно в 21 час. Лайнер посадили на двух работающих двигателях.