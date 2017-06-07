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Число отравившихся шаурмой в Новочеркасске выросло до 47

Число отравившихся шаурмой в Новочеркасске выросло до 47

В Новочеркасске число отравившихся шаурмой выросло до 47 человек. В отношении каждого из них назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Все пострадавшие находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В рамках возбужденного уголовного дела следователи и специалисты Роспотребнадзора осмотрели торговый павильон, где пострадавшие покупали шаурму.
- В ходе осмотра выявлены множественные нарушения санитарных норм и правил при приготовлении шаурмы, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. - Среди них - отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность сырья и продукции.

Сейчас правоохранители устанавливают места приобретения продуктов, из которых готовили фастфуд.

Напомним, 5 и 6 июня в инфекционную больницу Новочеркасска стали поступать пациенты с признаками отравления. Все отравившиеся говорили, что накануне ели шаурму, купленную в уличном ларьке на улице Троицкой. Среди пострадавших - двое детей. По факту массового отравления людей возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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